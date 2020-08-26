استقبل ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ أولى سفن الكروز السياحية “سيلفر سبيريت” القادمة إلى موانئ المملكة استعدادا لانطلاق رحلتها الأولى يوم غد الخميس ضمن برنامج تنفس روح السعودية.
وتُعد سيلفر سبيريت من أفخم وأكبر السفن السياحية في العالم وبمثابة فندق 7 نجوم، وتضم 300 جناح فندقي ومسابح ومطاعم ومسرحا ومتاجر للتسوق تضم ماركات عالمية.
وتبحر السفينة مرتين في الأسبوع؛ يومي الإثنين والخميس، وتبدأ الأسعار من 6 آلاف ريال للشخص الواحد، وتتوقف خلال جولتها التي تستمر 3 أيام في عدد من الجزر في البحر الأحمر وصولاً إلى جزيرة سندالة في نيوم.
وستشهد السفينة تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية، وستكون البداية يوم الأحد المقبل بحفل الفنان السعودي راشد الماجد.
وبحسب التقرير الذي نشرته قناة “العربية”، اليوم (الأربعاء)، عن السفينة فقد تم تطبيق إجراءات التباعد الاحترازي بداخلها من خلال تشغيلها بنسبة 75%.
كما ظهرت بعض المنتجات التي تم عرضها في المتاجر لبيعها للمشاركين في الرحلات السياحية.
يُذكر أن طاقم السفينة يتجاوز 400 شخص، ويضم الملاحين والعاملين في الأجنحة الفندقية والمطاعم والمسرح والفنيين.
#نشرة_الرابعة | انطلاق أولى رحلات الكروز السياحية في #السعودية
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 26, 2020
وفق “أخبار 24”.