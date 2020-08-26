“مدني جازان” يحذر من استمرار التقلبات الجوية ويدعو إلى الابتعاد عن مجاري السيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.
وأبانت أن الحالة يصحبها رياح سطحية نشطة تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين في الأجزاء الساحلية مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتستمر حتى منتصف الليل.
وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول. وفق “أخبار 24”.
ودعا الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني.