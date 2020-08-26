باشر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مع رجال الدفاع المدني موقع حريق مستودعات حي المحجر جنوب المحافظة مساء اليوم (الأربعاء).
ونشرت أمانة جدة صوراً للمحافظ وهو يتابع عمل فرق الدفاع المدني أثناء إخمادها الحريق الضخم.
وأوضحت أن الحريق اندلع في مستودعات أقمشة، ولم تقع أي خسائر في الأرواح.
كما نشرت صحيفة “عكاظ” مقاطع فيديو من موقع الحـادث ويظهر فيها الأمير مشعل بن ماجد وهو يقف في الميدان لمتابعة العمل على إطفاء الحريق.
🎥 #فيديو| حريق متطور شبّ في عدة مستودعات ذات أنشطة متنوعة في المنطقة الصناعية جنوب #جدة.. ويتابع الحادثة ميدانيًا محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، في وقت تباشر آليات الدفاع المدني إخماده.
✍🏻 إبراهيم علوي @i_waleeed22
📷 مديني عسيري @madeeny1#عكاظ #ان_تكون_اولا pic.twitter.com/hC72snu6KN
— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) August 26, 2020
وفق “أخبار 24”.