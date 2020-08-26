دشّن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي اليوم (الأربعاء)، المختبر الإقليمي للأمراض التنفسية بالمنطقة، بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وتم تجهيز المختبر بأحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة في فحوصات فيروس كورونا “كوفيد 19″، ويعمل بطاقة استيعابية تتضمن فحص 800 عينة يومياً، وسيتم رفعها خلال الفترة القادمة لتصل إلى ألفي عينة يومياً.
ويقدم المختبر الخدمات المخبرية التخصصية، بما يضمه من الكوادر الطبية والإدارية المتخصصة في عدد من المجالات.
وأوضح الأمير محمد أن المختبر يأتي امتدادا للدعم والرعاية اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للمواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة.
وفق “أخبار 24”.