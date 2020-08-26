“التعليم” تصدر الدليل الإرشادي للطلاب والطالبات

أصدرت وزارة التعليم الدليل الإرشادي للطلاب والطالبات، والذي يوضح الإجراءات والنماذج التي يجب اتباعها.
وتضمّن مهام ومسؤولية الطالب ودوره قبل بدء الدراسة وأثناء اليوم الدراسي والأدوات العلمية والتعليمية، ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية.
كما تضمّن آلية التقييم عبر منصة مدرستي والتدريب والدعم الفني والأدلة المساندة وتوجيهات خاصة تعين الطالب على الاستفادة القصوى من الدروس. وفق “أخبار 24”.
وكشف أهمية تجهيز الطالب غرفة مخصصة للدراسة بالإضاءة والتهوية والأجهزة المطلوبة، وضبط قنوات “عين” على التلفاز في حال انقطاع خدمة الإنترنت أو عدم وجود أجهزة، ليستكمل الطالب يومه الدراسي عبر البث التلفازي.