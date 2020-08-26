نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التعليم” تصدر الدليل الإرشادي للطلاب والطالبات
26/08/2020   10:48 م

“التعليم” تصدر الدليل الإرشادي للطلاب والطالبات

+ = -
365

أصدرت وزارة التعليم الدليل الإرشادي للطلاب والطالبات، والذي يوضح الإجراءات والنماذج التي يجب اتباعها.

وتضمّن مهام ومسؤولية الطالب ودوره قبل بدء الدراسة وأثناء اليوم الدراسي والأدوات العلمية والتعليمية، ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية.

كما تضمّن آلية التقييم عبر منصة مدرستي والتدريب والدعم الفني والأدلة المساندة وتوجيهات خاصة تعين الطالب على الاستفادة القصوى من الدروس. وفق “أخبار 24”.

وكشف أهمية تجهيز الطالب غرفة مخصصة للدراسة بالإضاءة والتهوية والأجهزة المطلوبة، وضبط قنوات “عين” على التلفاز في حال انقطاع خدمة الإنترنت أو عدم وجود أجهزة، ليستكمل الطالب يومه الدراسي عبر البث التلفازي.

“التعليم” تصدر الدليل الإرشادي للطلاب والطالبات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108748.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.