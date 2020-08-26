“النمر” عن “إدواردو”: حينما أصيب بالصليبي ضحى كثيرًا من أجل الهلال

أشاد نائب رئيس نادي الهلال السابق، عبد الرحمن النمر، بنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البرازيلي كارلوس إدواردو، لاحترافيته وتميزه الكبير داخل وخارج الملعب خلال مسيرته مع الهلال.
وقال “النمر” في تصريحات لإذاعة “يو إف إم”، اليوم الأربعاء: “بلغة الأرقام إدواردو إن لم يكن أفضل لاعب أجنبي، فهو من أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا على الكرة السعودية”.
وأضاف “النمر”: “مميزات كارلوس إدواردو عديدة للغاية جعلته شخصية محبوبة داخل الملعب وخارجه خلال مسيرته المميزة مع الهلال.. حينما أصيب بالرباط الصليبي، ضحى بأشياء كثيرة حُبًا في الكيان، والحرص والفكر الاحترافي الذي رأيناه منه قليلا ما تجده في لاعبين آخرين”. وفق “أخبار 24”.
ووافقت إدارة الهلال على إنهاء عقد نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الـ30 عاما، والذي تبقى فيه ما يقارب 15 يوما، تتضمن مباريات الدوري.