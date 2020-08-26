“النوفل” يعلق على رحيل “إدواردو” عن الهلال: التقدير ساد اللحظات الأخيرة بينهما

علق الإعلامي الرياضي، طارق النوفل، على احتفال نادي الهلال، برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد طلبه بإنهاء عقده مع الفريق.
وقال “النوفل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “من أسرار إنجذاب النجوم لأنديتهم حتى بعد الاعتزال والولاء للشعار، البيئة الصحية والتعامل الراقي، رغم أن إدواردو لم يصل لاتفاق مع إدارة الهلال إلا أن التقدير ساد اللحظات الأخيرة بينهما”.
وقام لاعبي نادي الهلال بعمل ممر شرفي لإدواردو بعد نهاية مباراة الفريق أمس الثلاثاء، أمام نظيره الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من أسرار إنجذاب النجوم لأنديتهم حتى بعد الإعتزال والولاء للشعار…
البيئة الصحية والتعامل الراقي …
رغم أن ادواردو لم يصل لاتفاق مع إدارة الهلال إلا أن التقدير ساد اللحظات الأخيرة بينهما …@riyadiyatv
pic.twitter.com/hIHjeuhJUE
— طارق النوفل (@TARIQALNOFAL) August 26, 2020
وفق “أخبار 24”.