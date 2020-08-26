“السومة” يطلب الرحيل عن الأهلي.. ويُحدد موعد مغادرته

كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السوري عمر السومة، يبدو على أبواب الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.
وقال برنامج “الدوري مع وليد” اليوم الأربعاء، إن المهاجم السوري يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكروي بالأهلي، موضحًا أن الانتقال سيكون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان السومة، تألق مع فريقه ضد الهلال، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، كما ساهم في الهدف الثاني الذي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.