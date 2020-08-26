حساب مانشستر سيتي على تويتر يُثير الجدل بخصوص “ميسي”

أثارت حسابات نادي مانشستر سيتي على منصة تويتر الجدل بخصوص ما يُثار عن اقتراب مسؤولي ناديهم من ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من صفوف برشلونة.
ونشر الحساب الترفيهي لنادي مانشستر سيتي، على تويتر تغريدة أعاد الحساب الرسمي للنادي نشرها:”من يكون صفقة مانشستر سيتي الجديدة؟ الإعلان في الساعة الثانية ظهرًا ـ بتوقيت إنجلترا ـ، قبل أن يُضيف تغريدة أخرى:”صفقتنا الجديدة ستكون من خارج العالم”، مرفقاً رمز المعزة.
ويشتهر ميسي عالمياً بلقب “المعزة goat” وهي اختصار للقبه “greatest of all time – الأفضل في كل الأوقات”.
أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة رد على طلب قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن برشلونة وتفعيل بند يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، حيث أبلغ النادي اللاعب رفضه رحيله.
Stay tuned folks… 👀 https://t.co/Y3GIb80lRw
— Manchester City (@ManCity) August 26, 2020
Wait… who could it be? 🤔 https://t.co/GDyR56me0c
— Manchester City (@ManCity) August 26, 2020
وفق “أخبار 24”.