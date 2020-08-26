عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمناقشة استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل جائحة كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الاجتماع ناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية.
وناقش الاجتماع خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محلياً، الذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات، بهدف تقديم تعليم متميّز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية.
واستُعرضت خلال الاجتماع الخطة التنفيذية الموحّدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم “عن بُعد”، حيث وجّه وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة هذه البرامج في 5 جامعات.
وفق “أخبار 24”.