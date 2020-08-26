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أخبار محلية > توضيح من الخطوط السعودية بشأن استئناف الرحلات الدولية
27/08/2020   1:21 ص

توضيح من الخطوط السعودية بشأن استئناف الرحلات الدولية

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أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية مجدداً، أمس (الأربعاء)، أن تحديد موعد محدد لعودة الرحلات الدولية لم يتم بعد.

وقالت الشركة عبر حسابها بـ”تويتر”، إنه في حال تم استئناف الرحلات الدولية سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي أو قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك رداً على استفسار أحد المغردين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت في وقت سابق أنه لا يمكنها تحديد تاريخ لموعد استئناف الرحلات الجوية الدولية؛ وذلك لأن هذا القرار يخضع لتقييم الجهات المختصة حيال مدى خطورة فيروس “كورونا” الذي كان سبباً في توقف الرحلات. وفق “أخبار 24”.

توضيح من الخطوط السعودية بشأن استئناف الرحلات الدولية

أخبار محلية
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