تحدث الطبيب السعودي ممدوح القثامي أحد منسوبي الحرس الوطني، عن اختراعه الطبي الذي حصل بسببه على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية في أمريكا للمرة الثالثة.
وقال القثامي في لقاء مع “العربية”، إن اختراعه عن استخدام البروتونات أو العناصر المشعة في علاج السرطان، مبيناً أن هذه التقنية متقدمة جداً وأثبتت فاعليتها في علاج بعض أنواع السرطان.
وأضاف أن التحدي لهم كمتخصصين في هذا المجال، يكمن في تحديد مدى أشعة البروتون داخل الجسم وتحديد مداها وقبل وبعد إصابة الأنسجة المستهدفة بالعلاج.
وأوضح أن اختراعه عبارة عن كبسولة ذكية صغيرة جداً تزرع داخل الورم السرطاني أو بالقرب منه، وأثناء العلاج تنشط الكبسولة من خلال تفاعل نووي ضوئي يحولها لكبسولة مشعة مطلقة لأشعة يمكن تعقبها باستخدام أجهزة متطورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه الكبسولة تساعد على تحديد مواقع الأورام بدقة أثناء العلاج الإشعاعي، وتوجيه حزمة أشعة البروتون بدقة عالية جداً للتحكم بالمرض.
د. ممدوح القثامي @Dr_Alqathami من الشؤون الصحية بالحرس الوطني في #الرياض يُمنح للمرة الثالثة براءة اختراع أميركية في طريقة علاج الأورام بالبروتونات.. ماقصة هذا الاختراع؟
عبر : @yahyanasser02 pic.twitter.com/kulVauSS9x
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 26, 2020