إدارة الهلال تبدأ سريعًا في حسم صفقة بديل إدواردو

علمت مصادر بأن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بدأت سريعًا في البحث عن ملف بديل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد رحيله عن الفريق.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن الإدارة شرعت في البحث عن بديل إدواردو، حيثُ طلب مدرب الفريق، الروماني رازفان لوشيسكو، استقطاب لاعب أجنبي، بحيث يكون صانع ألعاب، مع إجادته اللعب على الطرف الأيسر في خط الوسط.
وبينت أن الإدارة تمتلك عددا من الملفات للاعبين أجانب، ستبدأ في التفاوض معهم بشكل رسمي، وحسم الملف قبل انتهاء دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.