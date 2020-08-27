نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بأثر رجعي.. خادم الحرمين يصدر أمراً بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض “ساند”
27/08/2020   9:45 م

بأثر رجعي.. خادم الحرمين يصدر أمراً بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض “ساند”

+ = -
885

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بشمول الأفراد المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا.

وتضمن التوجيه، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي المانع لاستحقاق تعويض “ساند”، كما وجه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر. وفق “أخبار 24”.

وفي سياق متصل أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وأنه سيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد

بأثر رجعي.. خادم الحرمين يصدر أمراً بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض “ساند”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885108862.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.