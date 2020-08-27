“الجوازات” توضح خطوات طلب قدوم المرافقين غير السعوديين للمملكة عبر المنافذ البرية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الخميس)، خطوات طلب قدوم المرافقين غير السعوديين إلى المملكة عبر المنافذ البرية من خلال منصة “أبشر”.
وقالت المديرية إن الخطوات هي: الدخول إلى حساب المواطن أو المواطنة من “أبشر” والنقر على خانة خدمات، ثم اختيار الخدمات العامة والنقر على الرسائل والطلبات.
وأضافت أنه بعد ذلك يتم اختيار “الجوازات طلب قدوم المرافقين” ثم اختيار أحد منافذ القدوم البرية، وأخيراً إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة التي تثبت صلة القرابة. وفق “أخبار 24”.
#الجوازات_في_خدمتكم | تعرف على خطوات طلب قدوم المرافقين (غير السعوديين) عبر المنافذ البرية من خلال منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية: pic.twitter.com/btX5TeXPkL
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 27, 2020