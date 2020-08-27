مع قرب تركيب عدد منها بالرياض.. مواطن يشكو من الإضاءة الشديدة للوحات الإلكترونية على الطرق.. وأمانة الرياض تتفاعل

اشتكى مواطن من الإضاءة المبهرة الشديدة التي تنبعث من اللوحات الإلكترونية المثبتة على الجسور في الطرق، فيما تفاعل مركز أمانة منطقة الرياض مع الشكوى.
وأوضح المواطن أنه يرغب في أن يتم تخفيف الإضاءة في تلك اللوحات، ومنها واحدة على طريق ديراب قال إنها تؤثر في الرؤية أثناء القيادة من قوتها.
وردّ مركز أمانة منطقة الرياض على المواطن بطلب تحديد الموقع واسم الحيّ ورقم الاتصال ليتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أعلنت، اليوم (الخميس)، عن بدء تركيب 75 لوحة إلكترونية على جسور مدينة الرياض.