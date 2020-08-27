ضمن الأجمل في المملكة.. سر اختيار سكان قرية بعسير بناء منازلهم وسط الغابات والصخور الوعرة

روى سكان قرية سعودية تقع في محافظة المجاردة بمنطقة عسير سبب بناء منازلهم وسط الغابات الكثيفة والصخور الوعرة التي يصعب الوصول إليها.
وأوضح أحد سكان قرية رهوة آل صميد أن بناء منازلهم وسط الصخور كان خوفاً من الأعداء في السابق، بحيث يختارون أماكن يصعب الوصول إليها.
وأشار، خلال لقاء مع قناة الإخبارية اليوم (الخميس)، إلى أنه رغم توفر الأمن والأمان فإنهم ما زالوا يفضلون البقاء في قريتهم، لطبيعتها الخلابة وأجوائها الجميلة على مدار السنة، حيث لا يحتاجون لاستخدام المكيفات، حتى في بعض أوقات فصل الصيف. حسب “أخبار 24”.
يُذكر أن القرية تبعد عن أبها 180 كيلومترا وترتفع 1500 متر عن سطح البحر.
فيديو | تعرف على إحدى أجمل القرى في #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/VD4y9fPHE2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2020