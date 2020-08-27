مازح أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود شابا يتحدث الفرنسية، خلال جولة قام بها في مهرجان التمور ببريدة برفقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.
وأظهر مقطع فيديو الشاب وهو يسوّق للتمور في زاوية بالمهرجان باللغة الفرنسية، الأمر الذي جذب أمير القصيم والوزير الحقيل، وأوقفهما لمداعبته بكلمة ” شكرا جزيلا” بنفس اللغة، وسؤاله عن وجود مخالفات لديه.
وكان أمير القصيم أشار، في تصريح له عقب جولته، إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع التمور في جميع الأسواق لتشجيع المزارعين وخدمة التمور كمنتج مهم، ولتعزيز التمازج بين المنتجات الزراعية في المملكة، منوهاً لأهمية التسويق لبيع التمور.
وفق”أخبار 24″.