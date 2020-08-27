شاهد.. ضبط شقة سكنية حُولت إلى عيادة بيطرية في القطيف

ضبطت بلدية محافظة القطيف وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، شقة سكنية حُولت لعيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية في جزيرة تاروت.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد الحسيني، أنه تم التحفظ على جميع الأدوية وغيرها الموجودة داخل الشقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.
وأكد أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة حرصاً على سلامة المستهلك، كما تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات لتفادي تطبيق العقوبات على المخالفين.
بلدية محافظة #القطيف بالتعاون مع هيئة الدواء و الغذاء تضبط شقة سكنية في تاروت تم تحويلها إلى عيادة بيطرية مخالفة للإشتراطات الصحية و النظامية ، و تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم . #القطيف_2020 pic.twitter.com/9frmVJLViE
— بلدية محافظة القطيف (@qatif_mun) August 27, 2020
وفق “أخبار 24”.