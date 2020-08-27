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أخبار المناطق > شاهد.. ضبط شقة سكنية حُولت إلى عيادة بيطرية في القطيف
27/08/2020   9:51 م

شاهد.. ضبط شقة سكنية حُولت إلى عيادة بيطرية في القطيف

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ضبطت بلدية محافظة القطيف وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، شقة سكنية حُولت لعيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية في جزيرة تاروت.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد الحسيني، أنه تم التحفظ على جميع الأدوية وغيرها الموجودة داخل الشقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة حرصاً على سلامة المستهلك، كما تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات لتفادي تطبيق العقوبات على المخالفين.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ضبط شقة سكنية حُولت إلى عيادة بيطرية في القطيف

أخبار المناطق
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