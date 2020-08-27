بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة تحوله من بائع تمور إلى مالك مستودعات لها

روى شاب سعودي قصة تحوله من بائع تمور عن طريق التصريف إلى تاجر ومالك مستودعات تمور في عدة مدن.
وأوضح عبد الله الربدي، في حديث اليوم (الخميس) لقناة العربية، أن بدايته مع تجارة التمور كانت قبل 4 سنوات، حيث كان يعمل مع أحد التجار ويأخذ منه التمر ويبيعه ويسدد له.
وأشار إلى أنه اكتشف عدم جدوى طرق البيع التقليدية، ففتح متجراً إلكترونياً، وأصبح يستقبل الطلبات على مدار اليوم دون توقف.
وبيّن أن عمله توسع وأصبح يشتري محاصيل مزارع كاملة، مؤكداً وقوفه بنفسه على جني المحصول وتعبئته وإشرافه كذلك على المتجر الإلكتروني.
#نشرة_الرابعة | عبدالله الربدي .. قصة نجاح سعودية .. من مسوق تمور إلى مالك مستودعات لها
@Salem_Alrajh pic.twitter.com/OUikxfYJEM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 27, 2020
وفق “أخبار 24”.