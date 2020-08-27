نعلم جميعا أن تناول بعض الأطعمة قد يزيد من المخاطر على صحة القلب، ويبدو أنه من الصعب تغيير العادات الغذائية، إلا أن علينا الانتباه لما نأكل، وهنا ذكرنا لكم الأطعمة الأكثر ضررا على صحة القلب وكيف تتفادى تلك الأضرار عن طريق بعض البدائل.
1- سكر وملح ودهون
تزيد الكميات الكبيرة التي نتناولها من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، إلا أنه يمكن تناول هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.
2- اللحم الأحمر
قد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن لزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكري. لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تزيد من الكوليسترول، لذا قلّل الكميات وابحث عن القطع الخالية من الدهون.
3- المشروبات الغازية
تحتوي علبة المشروب الغازي الواحدة على سكر مضاف أكثر من الموصى به، ويتعرض محبو هذه المشروبات أكثر من غيرهم للإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وحتى مشروبات الحمية تزيد الوزن وتسبب السكتات الدماغية، اشرب الماء العادي أو الغازي أو غير المحلى.
4- المخبوزات
يحتوي الكعك والمخبوزات والحلويات على السكر المضاف، ما يزيد الوزن والدهون الثلاثية، وبدوره قد يؤدي للإصابة بأمراض القلب. يكون الدقيق الأبيض عادة المكون الرئيسي لها فيرتفع السكر في الدم وتشعر أكثر بالجوع، استبدل به دقيق القمح الكامل، وقلل السكر، واستخدم الزيوت النباتية السائلة بدلاً من الزبدة أو السمن.
5- اللحوم المصنعة
الهوت دوج والنقانق والبرجر وغيرها من اللحوم المصنعة هي أسوأ أنواع اللحوم للقلب، لاحتوائها على كميات عالية من الملح والدهون المشبعة، يمكن تناول الديك الرومي لأنه لا يحتوي عليها، إلا أن به كمية كبيرة من الصوديوم، والأفضل شرائح صدر الديك الرومي الطازجة .
6- الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة
يتحول الأرز والخبز والمعكرونة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض بسرعة إلى سكر، ويُخزَّن في الجسم على شكل دهون. خاصة في البطن، ولها علاقة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والقمح الكامل .
7- البيتزا
يمكن أن تكون البيتزا صحية لو حضّرتها بالطريقة الصحيحة، لكن معظم البيتزا والفطائر المجمدة التي نتناولها خارج المنزل تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية، وقد تزيد من الإصابة بنوبة قلبية، يمكن طلب إعداد البيتزا بالقمح الكامل وجبن أقل، وتجنب البيبروني أو النقانق المالحة .
8- الزبدة والزبادي
الزبدة غنية بالدهون المشبعة، وترفع الكوليسترول الضار وتزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب. استبدل بها زيت الزيتون أو الزيت النباتي بدهون غير مشبعة. الزبادي رائع ويحمي من ارتفاع ضغط الدم، لكن الزبادي المنكه مليء بالسكر المضاف، ويسبب زيادة الوزن وارتفاع الضغط وأمراض القلب. تناوله قليل الدسم مع الفاكهة الطازجة.
9- الدجاج المقلي والبطاطا
يحتوي الدجاج والبطاطا المقلية في المطاعم والوجبات السريعة على الكثير من الدهون والملح، والسعرات الحرارية، ويتعرض من يتناولهما بكثرة للإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم والوفاة مبكرًا. يمكن تناول صدور الدجاج منزوعة الجلد مع دقيق القمح الكامل مخبوزة بدلاً من القلي، وخبز البطاطس بالفرن بزيت الزيتون.
10- حساء معلب
يكون الحساء لذيذا مع الخضراوات والبروتين والألياف، لكن الحساء المعلب يحتوي غالبا على الكثير من الصوديوم، ما يرفع ضغط الدم ويسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب، والأفضل تحضيره في المنزل بمرق قليل الملح.
11- الآيس كريم
يحتوي الآيس كريم على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة، ما يزيد الوزن، ويرفع الدهون الثلاثية، وقد يصل الأمر إلى نوبة قلبية، لذا قلل السعرات الحرارية والدهون وتناول اللبن الزبادي قليل أو خالي الدسم، وتأكد من احتوائه على أقل كمية من السكر والدهون المشبعة.
وفق “أخبار 24”.