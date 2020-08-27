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أخبار محلية > تقرير دولي: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس
27/08/2020   11:20 م

تقرير دولي: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس

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أصدرت شركة “أوبن سيجنال” البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال تقريرا أكدت فيه تصدر المملكة عالميا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.

وغطى التقرير 3 جوانب تصدرتها المملكة وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيلين الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس.

وتجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل 5 في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، متفوقة على كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني، وتصدرت المملكة في السرعات العامة للجيلين 4 و5 بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثانية، متفوقة على كندا في المركز الثاني بنسبة 60%، وفي التغطية تجاوزت نسبة التغطية 34%. وفق “أخبار 24”.

وأشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع بـ14 ضعفا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميا.

تقرير دولي: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس

أخبار محلية
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