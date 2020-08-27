تقرير دولي: المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس

أصدرت شركة “أوبن سيجنال” البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال تقريرا أكدت فيه تصدر المملكة عالميا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.
وغطى التقرير 3 جوانب تصدرتها المملكة وهي: سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيلين الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس.
وتجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل 5 في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، متفوقة على كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني، وتصدرت المملكة في السرعات العامة للجيلين 4 و5 بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثانية، متفوقة على كندا في المركز الثاني بنسبة 60%، وفي التغطية تجاوزت نسبة التغطية 34%. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع بـ14 ضعفا، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميا.