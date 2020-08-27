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أخبار محلية > النائب العام يوجه بمراجعة عقوبة القتل الصادرة بحق 3 مدانين ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم 18 عاماً
27/08/2020   11:22 م

النائب العام يوجه بمراجعة عقوبة القتل الصادرة بحق 3 مدانين ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم 18 عاماً

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وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب بمراجعة عقوبة القتل الصادرة بحق 3 أشخاص ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم سن الـ18 عاماً.

وقالت هيئة حقوق الإنسان إن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، ويشكل التزاما حقيقيا بتنفيذ الإصلاحات فعليا وليس فقط على الورق.

وكانت توجيهات عليا قد صدرت بوقف أحكام القتل تعزيرا لمن هم دون سن الـ18، وتضمن التوجيه حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها. وفق “أخبار 24”.

النائب العام يوجه بمراجعة عقوبة القتل الصادرة بحق 3 مدانين ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم 18 عاماً

أخبار محلية
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