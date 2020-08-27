كشفت شركة الطيران البريطانية الناشئة “فيرتيكال إيروسبيس” عن تصميم للتاكسي الطائر “في إيه – 1 إكس”، وهي أول طائرة كهربائية مجنحة للإقلاع والهبوط العمودي في العالم.
وتم تصميم التاكسي الطائر الخالي من الانبعاثات بمساحة تستوعب 4 ركاب إلى جانب الطيار، فضلاً عن مساحة للأمتعة، وفقًا لما ذكرته “فوربس”.
وكان الهدف من التاكسي الطائر هو العمل كبديل للطائرات المروحية بتكلفة أقل، كما أنه صديق للبيئة، وخاصة للتنقل من المطارات.
وأوضحت الشركة أن أسعار الرحلات التجارية من خلال المركبة الطائرة من المتوقع أن تتراوح بين قيمة رحلة على طائرة مروحية، وسيارة خاصة، ومن المقرر أن تنخفض مع زيادة تبني الفكرة.
وسيكون التاكسي الطائر مؤهلاً لتلبية معايير سلامة الطيران التجاري، كما أنه أكثر هدوءا بحوالي 30 مرة عن الطائرة المروحية.
ومن المقرر أن يتم تصنيع المركبة في المملكة المتحدة، مع بدء إنتاج النماذج الأولية العام المقبل، والإنتاج التجاري من 2023-2024، وسيبدأ تشغيلها بعد ذلك بوقت قصير.
وفق “أخبار 24”.