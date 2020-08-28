اطلع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة العام الدراسي الجديد وضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد، وذلك خلال اجتماعه اليوم (الخميس) مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وناقش الاجتماع التقارير الميدانية لاستكمال وصول الكتب الدراسية للمدارس، وآلية توزيعها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وطريقة وصول الأدلة الاسترشادية للطالب وولي الأمر لمنصة مدرستي.
كما ناقش جاهزية جداول الحصص الدراسية في الفصول الافتراضية لمنصة مدرستي، البالغة أكثر من 250 ألف فصل افتراضي، والجهود المبذولة لمتابعة تلك الجداول مع بداية أول يوم دراسي، بما يمكّن الطالب من الدخول مباشرة للدرس والتفاعل مع معلمه أثناء الشرح.
واستعرض الوزير التقارير الخاصة بتدريب المعلمين والمعلمات للدخول على منصة مدرستي، إلى جانب خطط الإرشاد النفسي للطلاب والطالبات وتقديم الدعم لهم.
وفق “أخبار 24”.