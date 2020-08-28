تحدث رئيس جهاز الاستخبارات السابق، الأمير تركي الفيصل، عن موقف المملكة في حرب 1994 م بين القوات الجنوبية اليمنية ممثلة بالرئيس علي سالم البيض والقوات الشمالية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح.
وأوضح الفيصل، خلال حديثه في برنامج “الصندوق الأسود”، أن الحرب التي اندلعت في اليمن بين القوتين تسببت بمشكلة كبيرة للمملكة؛ وذلك بسبب لجوء بعضهم إلى المملكة هرباً من مواقع القتال.
ونفى الفيصل دعم المملكة للقوات الجنوبية في ذلك الحين، لافتاً إلى أن المملكة أصدرت بياناً يفيد بأن القرار يعود للمواطنين اليمنيين بهذا الشأن، وأنها تبذل كل الجهود للسعي إلى عدم الصراع بين القوتين الشمالية والجنوبية.
وأشار إلى أن الرئيس الجنوبي علي سالم البيض اقترح الوحدة اليمنية ثم نقض الاتفاق وأعلن الانفصال، ما تسبب في اندلاع حرب بين القوتين، والتي انتهت بدخول القوات الشمالية إلى عدن في يوليو 1994 م.
وفق “أخبار 24”.