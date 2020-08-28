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أخبار المناطق > بالفيديو.. حملات تفتيشية على محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية بالرياض
28/08/2020   11:22 ص

بالفيديو.. حملات تفتيشية على محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية بالرياض

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نفذت اللجنة الأمنية في العاصمة الرياض حملات تفتيشية على محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية، وذلك بتوجيه من أمير الرياض فيصل بن بندر.   

وأوضحت الإمارة، في بيان أمس (الخميس)، أنه تم ضبط 2800 من المستلزمات العسكرية المخالفة لقطاعات عسكرية مختلفة، شملت رتبا عسكرية للضباط والأفراد وونقات وشعارات أمنية.  

وأشارت الإمارة إلى أن الحملة شاركت فيها وزارتا الحرس الوطني والتجارة وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة وقوة المهمات الخاصة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حملات تفتيشية على محلات بيع وخياطة الملابس والمستلزمات العسكرية بالرياض

أخبار المناطق
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