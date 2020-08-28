بعد 12 عاماً من التخفي.. القبض على مصري قـتل ابنتيه في أمريكا رمياً بالرصاص

تمكنت الشرطة الأمريكية أمس (الخميس)، من القبض على مصري صُنف ضمن أخطر 10 مطلوبين هاربين، وذلك بعد أن قام بقـتل ابنتيه في عام 2008 رمياً بالرصاص واختفى عن الأنظار قرابة 12 عاماً.
وأصدر وكيل “إف. بي. آي” ماثيو ديسارنو في مدينة دالاس بياناً قال فيه، إن القبض على ياسر عبد الفتاح سعيد (63 عاماً)، الذي قام بقـتل ابنتيه أمينة وسارة (18 و17 عاماً) يقربنا نحو تحقيق العدالة، معرباً عن شكره تجاه رجال القانون على تكاتفهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل اعتقال الجاني.
وأوضح أن سارة ابنة الجاني تمكنت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة من الاتصال بالطوارئ لطلب استغاثة، فوصلت الدورية ووجدت الأختين قد فارقتا الحياة، مبيناً أن الأمر تم تصنيفه جريمة شرف مزدوجة.
وقال رئيس شرطة إيرفينج، إن القـاتل اصطحب ابنتيه ليلة رأس السنة، للقيام برحلة في سيارته “تاكسي”، بحجة تناول الطعام، وبعد أن وصل بهما إلى مدينة بولاية تكساس قتـلهما بالرصاص، مبيناً أن أجهزة الأمن لم تتوقف عن مطاردة الأب حتى تم اعتقاله. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، قالت زوجة القـاتل الأمريكية باتريشا أوينز، إنها إلى الآن لا تعرف الدافع وراء مـقتل ابنتيها اللتين كانتا طالبتين في الصف الثانوي وانتهى بهما الحال قـتيلتين في سيارة أجرة، مبينةً أنها تشعر بارتياح كبير بعد القبض على الأب وتحقيق العدالة.