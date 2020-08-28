أوضحت وزارة الصحة متى يحتاج المصاب بفيروس “كورونا” الذهاب إلى المستشفى، ومتى لا يحتاج ذلك، مبينة أن الأمر يتعلق بأعراض الإصابة التي تختلف من شخص إلى آخر.
وأضافت الوزارة أنه إذا كان المصاب يشعر بالحرارة أو الكحة أو آلام العضلات التي لا يصاحبها ضيق تنفس أو ألم في الحلق، فإن هذه تعد أعراضاً خفيفة لا تستلزم الذهاب إلى المستشفى.
وأشارت إلى أن الأعراض التي تستدعي طلب المساعدة وتوجه المريض للمستشفى، هي صعوبة التنفس، أو الشعور بألم أو بضغط مستمر في الصدر، أو عدم القدرة على الاستيقاظ أو بقاء المريض مستيقظاً، أو تغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق.
وشددت الوزارة على المرضى بضرورة عدم التردد في الاتصال برقم (937) وطلب المساعدة.
وفق “أخبار 24”.