بالفيديو.. “الصحة” توضح أهمية فحص ما قبل الزواج والأمراض التي يجب الكشف عنها

أكدت وزارة الصحة أن فحص ما قبل الزواج للعروسين هو إجراء وقائي ويجب عمله قبل الزواج بـ 3 أشهر، مبينةً أنه يساعد على اكتشاف المرض مبكراً والحد من انتشار الأمراض المعدية، وإنجاب أبناء أصحاء، إضافة إلى تقليل الأعباء على الأسر والمجتمع.
وأوضحت الوزارة من خلال فيديو توعوي أن الأمراض التي يتم الفحص عنها قبل الزواج هي: أمراض الـدم الوراثية والتي تنتقل من الأبوين للأبناء وتؤثر على مكونات كرات الـدم الحمراء مثل “الثلاسيميا” و”فقر الـدم المنجلي”، مشيرةً إلى أنه يترتب على ذلك وجود نوعين من الزواج (الآمن وغير الآمن).
وأضافت أن من ضمن الأمراض التي يشملها الفحص أيضاً هي الأمراض المعدية التي تنتقل للإنسان بطرق مختلفة مثل التهاب الكبد الفيروسي C وB والإيدز، مبينةً أنه عند إصابة أحد المتقدمين بالتهاب الكبد C فلا تصدر شهادة التوافق إلا بعد تمام الخطة العلاجية للمصاب والتي تستمر 3 شهور على الأقل. وفق “أخبار 24”.
وتابعت أن الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي B ليس له علاج ويجب على الطرف السليم أخذ اللقاح وإكمال الجرعات للوقاية منه وتعزيز مناعة الجسم بشكل كاف، مشيرةً إلى أنه من حق المتقدمين للفحص المحافظة على سرية معلوماتهم حتى بعد إجرائه.
فحص ما قبل الزواج يساهم بإذن الله في الحد من الأمراض الوراثية أو المعدية. pic.twitter.com/N9On5Dk2Dn
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 27, 2020