جامعة جازان تُعلن فتح باب التقديم على وظائف طبية وصحية

أعلنت جامعة جازان أمس (الخميس)، عن فتح باب التقديم إلكترونياً على وظائف طبية وصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق، أن فترة التقديم تمتد لـ 10 أيام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 27/8/2020 حتى السبت الموافق 5/9/2020، مبيناً أن الشروط والضوابط والتسجيل عبر الرابط التالي.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي تشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونياً ومراجعتها وتدقيقها وفقاً للشروط والضوابط المعلنة، دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار.وفق “أخبار 24”.