أصبت بالفيروس رغم حرصي.. آخر المتعافين من “كورونا” بمستشفى الملك سلمان بالرياض يوجه نصيحة

قال آخر المتعافين من فيروس كورونا قبل مغادرته مستشفى الملك سلمان غرب الرياض إنه أصيب بفيروس كورونا بعد مخالطته أحد المصابين رغم حرصه على اتباع التعليمات الصحية ولبس الكمام، مشيراً إلى أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أبو عبدالعزيز الذي يبلغ من العمر 60 عاماً خلال لقائه مع قناة “العربية”، أنه شعر بالتعب فجأة وأجرى المسحة التي أكدت إصابته بالفيروس، وبعدها توجه إلى المستشفى وتلقى العلاج.
وعبّر أبو عبدالعزيز عن شكره لكل أفراد الطاقم الطبي على حسن عنايتهم ورعايتهم له، متمنياً أن يتلاشى هذا الفيروس وتزول هذه الفترة العصيبة.
ووجه نصيحة للجميع بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية ولبس الكمامة. حسب “أخبار 24”.
يُشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إغلاق 3 أقسام في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، وذلك بعد أن سجلت المملكة تراجعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات التي ترصد بشكل يومي.
آخر المتعافين من فيروس #كورونا وجه هذه النصيحة قبل مغادرته مستشفى “الملك سلمان” غرب #الرياض ؟
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/XePy6J2Grs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 26, 2020