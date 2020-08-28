مواطنة تشكو تسجيلها في تعداد الوفيات رغم وجودها على قيد الحياة.. وهذه قصتها

حُرمت مواطنة في محافظة بيشة بمنطقة عسير من الترقيات بعملها والتنقل والسفر؛ بسبب سقوط اسمها من السجلات الحكومية ونظام “أبشر” بدعوى أنها متوفاة.
ووضع اسم المواطنة أحلام في تعداد الوفيات، بعدما جرى تسجيل اسمها على شقيقتها المتوفاة أثناء علاج الأخيرة في التأهيل الشامل بعسير قبل عدة سنوات.
وبيّن زوج المواطنة المتضررة ويدعى حميد الحواشي وفقاً لـ”سبق”، أن زوجته التي تعمل موظفة بوزارة التعليم اكتشفت مؤخراً أنها مسجلة في التأهيل الشامل، بعدما سُجلت شقيقتها المريضة قبل وفاتها لسنوات طويلة باسمها.
ونوه إلى أن الأسرة حاولت تعديل الخطأ مع مستشفى عسير المركزي الذي كانت تعالج فيه المتوفاة دون جدوى، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل ومساعدته.
بدوره أوضح متحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أنه جرى إبلاغ الأحوال المدنية بالوفاة وفق الأنظمة بموجب إقرار أحد ذويها.