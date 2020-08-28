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أخبار الخرج > الشيخ العقيلي في خطبة الجمعة يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله في دعم التعليم عن بعد
28/08/2020   4:30 م

الشيخ العقيلي في خطبة الجمعة يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله في دعم التعليم عن بعد

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أشاد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي في خطبة الجمعة ٩ / ١ / ١٤٤٢ من الهجرة النبوية بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله في دعم عملية التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي الجديد حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين في
جائحة كورونا ، داعياً الطلاب و أولياء أمورهم إلى الالتزام بالتعليمات المبلغة في ذلك لكي تتحق ثمرات التعليم عن بعد .

 

الشيخ العقيلي في خطبة الجمعة يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله في دعم التعليم عن بعد

أخبار الخرج
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