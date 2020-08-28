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اخبار رياضية > تطور جديد في أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون
28/08/2020   4:31 م

تطور جديد في أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون

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كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن أزمة ليندر تاوامبا مع نادي التعاون، حيث قَبِلَ مركز التحكيم الرياضي السعودي النظر في استئناف اللاعب الكاميروني ضد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بمنع الأندية السعودية من التعاقد معه على خلفية عدم تمديده عقده مع ناديه.

وأوضحت ” الرياضية” أن القضية اصبحت في مراحلها الأخيرة لإصدار الحكم، مشيرة إلى أن مركز التحكيم وافق على النظر في استئناف المهاجم الكاميروني على اعتبار أن القضية من القضايا المستعجلة بطلب من المدعي بسبب قِصَر فترة التسجيل، التي تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، لجأ تاوامبا لمركز التحكيم السعودي عن طريق إحدى شركات المحاماة في الرياض للاستئناف ضد قرار منع جميع الأندية السعودية، في الدرجتين الممتازة والأولى، من التعاقد معه في الموسم الجاري والمواسم المقبلة.

تطور جديد في أزمة تاوامبا مع إدارة التعاون

اخبار رياضية
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