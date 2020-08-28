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اخبار رياضية > مصادر: الهلال يؤجل ملف التجديد لـ “الفرج” و”الشهراني” إلى نهاية الدوري
28/08/2020   4:31 م

مصادر: الهلال يؤجل ملف التجديد لـ “الفرج” و”الشهراني” إلى نهاية الدوري

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كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال قررت تأجيل ملف التجديد لثنائي الفريق سلمان الفرج وياسر الشهراني، حتى انتهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن إدارة النادي أبلغت اللاعبين برغبتها في تجديد عقديهما، لكنها تفضل حالياً التركيز في بطولة الدوري من أجل حسم اللقب.

وأشارت إلى أن إدارة الهلال حريصة على تجديد عقدي الفرج والشهراني فور انتهاء الدوري، قبل الانشغال ببطولة دوري أبطال آسيا التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن سلمان الفرج وياسر الشهراني يتبقى لهما 4 أشهر للدخول في الفترة الحرة التي تتيح لهما الانتقال لأي ناد دون موافقة ناديهما الأصلي، ما يجعل إدارة الهلال مهتمة بحسم الملف قبل أن تدخل أندية على خط المفاوضات معهما.

ويتصدر الهلال ترتيب جدول الدوري برصيد 63 نقطة ويتبقى له 3 مباريات، ما يجعله بحاجة للفوز في مباراتين لحسم لقب الدوري مبكراً.

مصادر: الهلال يؤجل ملف التجديد لـ “الفرج” و”الشهراني” إلى نهاية الدوري

اخبار رياضية
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