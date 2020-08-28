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اخبار رياضية > بالفيديو.. خالد الزيلعي يروي قصة إصابته بمرضه النادر.. وكيف خسر كل أمواله في أحد المشروعات
28/08/2020   4:32 م

بالفيديو.. خالد الزيلعي يروي قصة إصابته بمرضه النادر.. وكيف خسر كل أمواله في أحد المشروعات

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كشف لاعب نادي النصر السابق خالد الزيلعي، عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري والطريقة التي يعالج بها، مشيراً إلى أنه استيقظ من النوم فوجد نفسه مُصاباً بهذا المرض دون أي مقدمات.

وقال الزيلعي، إن المرض بدأ منذ 8 شهور وكان في اللسان قبل أن ينتقل إلى اليدين والقدمين، مبيناً أنه يتلقى علاجاً طبيعياً ويشعر حالياً بتحسن.   

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه خسر أمواله بعد دخوله في مشروع استثماري بنحو 2.5 مليون ريال خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، موضحاً أنه اشترى قطعة أرض وأقام عليها مبنى لكن المقاول الذي نفذ المشروع أخطأ وتسبب في خسارة كل أمواله.   

ولفت إلى أنه يروي تلك القصة من أجل توضيح سبب عدم امتلاكه أي أموال حالياً، مشيراً إلى أنه يسكن مع والدته ولديه ثلاثة أولاد، وليس لديه أي مصدر دخل.  وفق “أخبار 24”.

وقدم الزيلعي، الشكر لجميع الأندية واللاعبين الذين وقفوا بجواره خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنهم ساعدوه كثيراً في تحسن حالته الصحية ولا يمكنه أن ينسى تلك المواقف.  

بدوره أعلن المشرف على الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي تكفله، براتب شهري قدره 20 ألف ريال لمدة عام للاعب السابق الزيلعي.   

 

بالفيديو.. خالد الزيلعي يروي قصة إصابته بمرضه النادر.. وكيف خسر كل أمواله في أحد المشروعات

اخبار رياضية
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