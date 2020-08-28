بالفيديو.. حكم مباراة الهلال والفيصلي يوضح سبب طرده لـ “لوشيسكو” وسبب عصبيته

علق الحكم الأرجنتيني نيسور بيتانا الذي أدار مباراة الهلال أمام الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على أحداث المباراة والسبب الذي دفعه لطرد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو.
وقال بيتانا في لقائه ببرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، إن والده علمه أن الاحترام شيء أساسي وتصرفات مدرب الهلال في المباراة كانت تذهب أبعد من ذلك.
وبين أن مدرب الهلال قلل من احترام اللعبة وليس من احترامه، وأنه تحدث معه بعد المباراة ووجده شخصية ذات احترام، لكن أحياناً لا تستطيع السيطرة على عواطفك في المباراة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ما دار بينه وبين الإيطالي جيوفنكو تصرفات تحدث بسبب الحماس خلال المباراة ومع الصافرة تنتهي، مشيراً إلى أنه ليس عصبياً وإنما الأمر يعتمد على المباراة نفسها، فأحياناً تحتاج أن تظهر شخصيتك القوية وأحياناً لا تحتاج لذلك.
الحكم المونديالي بيتانا لـ #في_المرمى : مدرب الهلال قلل من احترام اللعبة .. ولم أكن عصبيا في مباراة الهلال والفيصلي .. احيانا تحتاج الى ان تظهر قوة الشخصية واحيانا لا تحتاج الى ذلك pic.twitter.com/waKDbzbWno
— العربية – في المرمى (@FilMarma) August 27, 2020