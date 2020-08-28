الفهيد يعود لمواجهة الاتحاد.. والفتح يرصد مكافآت خاصة للاعبين

يستأنف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، محمد الفهيد، مساء اليوم (الجمعة)، تدريباته مع الفريق التي ستجرى ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد المقررة إقامتها الأحد المقبل.
وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الفتح الأخيرة بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط بسبب اللعب العنيف تجاه لاعب فريق الاتفاق خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ26 للدوري المحترفين.
وسيواصل الفتح اليوم تدريباته على ملعب رديف مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وفقاً لصحيفة “اليوم”.
وفي ذات السياق، رصد الفتح مكافآت خاصة للاعبيه وذلك من أجل رفع روحهم المعنوية وتشجيعهم على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة؛ ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.