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اخبار رياضية > فيتوريا يحفز لاعبيه والفريق يواصل استعدادته للفيحاء
28/08/2020   4:34 م

فيتوريا يحفز لاعبيه والفريق يواصل استعدادته للفيحاء

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اجتمع المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، مع لاعبيه، قبل انطلاق مران أمس (الخميس)، لتحفيزهم على مواصلة تقديم العروض المميزة، مع تبقي ثلاث جولات من الدوري، إضافةً إلى كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وناقش فيتوريا مع اللاعبين نتائج العمل في الفترة الماضية، والاستحقاقات التي تنتظر الفريق الفترة القادمة، ومستقبل النصر قبل نهاية الموسم الكروي الحالي.

يذكر أن مران الخميس شهد التركيز على رفع الجانب اللياقي، إضافةً إلى تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الفيحاء غدًا، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

فيتوريا يحفز لاعبيه والفريق يواصل استعدادته للفيحاء

اخبار رياضية
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