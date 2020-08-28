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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: ندرس خطة جديدة لتسريع توطين البقالات
28/08/2020   4:35 م

“الموارد البشرية”: ندرس خطة جديدة لتسريع توطين البقالات

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قال مدير توطين القطاع التجاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالسلام التويجري، إن الوزارة تدرس خطة جديدة لتسريع توطين البقالات، وذلك بالتعاون مع لجنة من عدة جهات حكومية.

وأضاف، خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الهادفة لتوطين قطاع التجزئة في المملكة ومكافحة التستر التجاري، مشيراً إلى القرار الأخير بتوطين 70% من الأنشطة التسعة.

وأبان أن المرحلة الثالثة قادمة لاستكمال عملية توطين القطاع، مشيراً إلى أن القرار الوزاري الخاص بالتوطين يمنح المنشآت فترة سماح تراوح بين 3 و4 أشهر، مؤكداً أن الكثير من المنشآت أبدت رغبتها في استقطاب الكوادر الوطنية والتعرف على آليات التأهيل. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن قرار التوطين الذي طبق مؤخراً يشمل 9 أنشطة من بينها منافذ بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات وبيع الفواكه والخضراوات والتمور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية، وخدمات الطالب والهدايا والكماليات وألعاب الأطفال.

“الموارد البشرية”: ندرس خطة جديدة لتسريع توطين البقالات

أخبار محلية
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