الفضلي: تخصيص 100 مليون ريال لتقنيات الزراعة العمودية

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن تخصيص 100 مليون ريال لتقنيات الزراعة العمودية في المملكة، وذلك بوصفها أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع والمحافظة على المياه.
وأضاف خلال ورشة عمل حول “مستقبل الزراعة العمودية في المملكة”، أن هذا النوع من الزراعة يساهم في إنتاج غذاء بجودة عالية، وخال من متبقيات المبيدات والملوثات، ويواكب الزيادة السكانية المطردة في العالم.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على توطين وتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التقنيات الحديثة، ومنها دعم الإقراض من خلال صندوق التنمية الزراعي بنسبة (70%). وفق “أخبار 24”.