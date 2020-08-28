أيهما أقوى مناعة ضد “كورونا”.. النساء أم الرجال؟ دراسة أمريكية حديثة تُجيب

توصلت دراسة أمريكية حديثة أجريت على المرضى المصابين بفيروس “كورونا” المستجد لمعرفة النتائج المتعلقة بالاستجابة المناعية للفيروس لدى الرجال والنساء، الأمر الذي قد يقود إلى استحداث علاجات مختلفة بحسب جنس المريض.
وأوضحت المشاركة الرئيسية في إعداد الدراسة البروفيسور أكيكو إيوازاكي، أن النساء لديهن مناعة أقوى من مناعة الرجل ضد الفيروس، لافتة إلى أن ذلك يفسر سبب إصابة عدد كبير من الرجال بالأشكال الحادة من المرض، كما يفسر أيضا سبب ارتفاع حالات الوفاة لدى الرجال الناجمة عن الإصابة مقارنة بالسيدات.
وأبانت إيوازاكي، وفقا لـوكالة الصحافة الفرنسية، سبب ضعف مناعة الرجال ضد الفيروس مقارنة بالسيدات، مشيرة إلى أن الخلايا اللمفاوية التائية التي تقتل الخلايا المصابة بالفيروس استجابتها ضعيفة لدى الرجال لذلك تتفاقم حدة المرض لديهم، مشيرة إلى أن خروج الجهاز المناعي للرجل عن السيطرة يؤدي لإنتاج كمية من بروتينات السيتوكين أكبر من تلك التي تنتجها النساء، موضحة أن تلك البروتينات تؤدي أيضا لأشكال حادة من المرض. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن النساء اللاتي أنتجن كمية كبيرة من بروتينات السيتوكين عانين أيضا شدة الإصابة بالفيروس، مضيفة أن كل هذه النتائج تثبت أن السيدات يحتجن للقاح لوقف استجابة السيتوكينات، في حين سيحتاج الرجال للقاح يحسن استجابة الخلايا اللمفاوية التائية لديهم.