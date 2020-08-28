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أخبار المناطق > “التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
28/08/2020   4:37 م

“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها اعترضت صباح اليوم (الجمعة) طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم “التحالف” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأبان أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وفق “أخبار 24”.

وكانت قوات التحالف قد تمكنت، أمس من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية بنجران.

“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أخبار المناطق
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