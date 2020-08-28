السفارة في عَمّان تدعو رعاياها للالتزام بأمر الدفاع الصادر عن الحكومة الأردنية

أهابت سفارة المملكة لدى الأردن بالمواطنين السعوديين المتواجدين هناك حاليًا، التقيّد بالتعليمات والاحتياطات الصحية التي أعلنتها السلطات الأردنية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
وشددت على أهمية الالتزام بأمر الدفاع رقم (11) الصادر عن الحكومة الأردنية، وتحرّي السلامة العامة، والتباعد الجسدي، ولبس الكمامة والقفازات عند التجول، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.
وحضّت في بيان لها اليوم (الجمعة) على تجنب الذهاب للمناطق الخاضعة للعزل وما جاورها، والابتعاد عن أماكن الزحام والأسواق المكتظة، مشيرةً إلى التواصل معها عبر أرقام الطوارئ في الحالات الضرورية. وفق “أخبار 24”.
وسجلت الأردن أمس 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 39 إصابة محلية، في ارتفاع غير مسبوق لعدد الإصابات المحلية، ما دفع السلطات لفرض حظر تجول في كل من عمّان والزرقاء.