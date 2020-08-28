أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوجه الاختلاف بين الجمعية التعاونية، والجمعية الأهلية، والمؤسسة الأهلية.
وذكرت الوزارة أن الجمعية الأهلية هي عبارة عن كيان لا يهدف للربح أساسا لتحقيق غرض من أغراض البر والتكافل، أو من أجل نشاط ديني أو اجتماعي أو صحي أو ثقافي أو أي نشاط آخر.
وأضافت أن الجمعيات التعاونية هي عبارة عن كيان يهدف لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها من نواحي الإنتاج والاستهلاك والتسويق والخدمات، وذلك باشتراك جهود الأعضاء واتباع المبادئ التعاونية.
وأشارت إلى أن المؤسسات الأهلية تختلف عن الجمعيات في كونها كيانا لا يهدف للربح أساسا لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه المؤسس أو المؤسسون من أموال أوقاف وهبات ووصايا.
وفق “أخبار 24”.