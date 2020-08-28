أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 1069 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 312924 حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات الجديدة، 44% منها إناث، و56% ذكور، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 3813 حالة وفاة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 60195 فحصا مخبريا جديدا.
وأبانت أنه تم تسجيل 1148 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 287403 حالات، لافتة إلى أن هناك 21708 حالات نشطة حالياً، من بينها 1576 حالة حرجة.
وفق “أخبار 24”.