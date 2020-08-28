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أخبار محلية > “التعليم” تدعو جميع المعلمين والطلاب لتحميل تطبيق “تيمز” لتفعيل الحصص الافتراضية
28/08/2020   11:07 م

“التعليم” تدعو جميع المعلمين والطلاب لتحميل تطبيق “تيمز” لتفعيل الحصص الافتراضية

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دعت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، جميع المعلمين والطلاب إلى تحميل تطبيق “تيمز”، وذلك لتفعيل الحصص الافتراضية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ابتسام الشهري، أن جميع الحصص الدراسية ستكون عن طريق هذا التطبيق، لافتة إلى أن الوزارة أتاحت بريدا إلكترونيا رسميا لكل طالب ومعلم، لتحديد هوية كل من سيدخل الحصص الافتراضية، ولضمان دخول آمن، ولضبط سير الحصص أثناء الدرس.

وأضافت، عبر مداخلة لها على قناة “الإخبارية”، أن الربط بين تطبيق “توكلنا” ومنصة “مدرستي” يهدف إلى تسهيل الوصول لكافة المستفيدين وتزويدهم باسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى المنصة . وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تدعو جميع المعلمين والطلاب لتحميل تطبيق “تيمز” لتفعيل الحصص الافتراضية

أخبار محلية
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