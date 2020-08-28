“قياس” يطبق “مقياس كفايات أمنية” للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

يطبق مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم الجمعة، مقياس كفايات أمنية للمتقدمين بطلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.
وطوَّر المركز مقاييس علمية مقننة لرفع جودة الانتقاء المهني للمتقدمين للالتحاق بالقطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك بهدف استخدام الاختبار لأغراض القبول للطلاب المستجدين في الكلية، كما سيكون نوع الاختبار هو الاختيار من متعدد.
ويتكون المقياس من الكفايات الأمنية الخاصة بالكلية، والمهارات الشخصية والقيم والمهارات التحليلية، ويتم عقد الاختبار سنويًا بناءً على المواعيد التي تحددها الجهة المستفيدة بالتنسيق مع الهيئة.
وفق “أخبار 24”.