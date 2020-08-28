لتمويل مشروع العدادات الذكية.. “الكهرباء” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال مع 7 بنوك محلية كبرى بدون ضمانات من البنوك.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فهد السديري، أن التمويل جزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة.
وأضاف أن التمويل سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويُتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يُعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة، التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دورا حيويا وضروريا في دعم وتطور اقتصادها بكافة قطاعاته.